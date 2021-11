Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Seitenscheibe eines Transporters eingeschlagen

Laptop entwendet

Geldern (ots)

In der Zeit von Freitag (26. November 2021) um 17.00 Uhr bis Montag (29. November 2021) um 08.10 Uhr schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe der Beifahrertür eines Ford Transit ein. Der Transporter war an der Liebigstraße abgestellt. Die Unbekannten entwendeten einen Laptop aus dem Fahrzeug. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 - 1250. (ms)

