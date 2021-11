Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht

Blauer Ford Kuga beschädigt

Straelen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag (27. November 2021) zwischen 10:30 und 11:00 Uhr einen blauen Ford Kuga beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Beginenpad abgestellt war. Bei dem Unfall entstanden Kratzer an der Fahrertür. Der Verursacher entfernte sich jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell