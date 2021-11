Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Fußgängerampel beschädigt

Geldern (ots)

Am Donnerstagnachmittag (25. November 2021) bemerkte ein Zeuge an der Ecke Südwall / Südgasse einen Schaden an der dortigen Fußgängerampel. Offenbar hatte ein LKW, der in Richtung Am Bückelewall unterwegs war, tagsüber den sogenannten Signalgeber im Vorbeifahren touchiert, seinen Weg dann aber fortgesetzt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

