Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Auseinandersetzung beim Zentralen Omnibusbahnhof - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 12.10.2021 teilte ein Zeuge um ca. 20 Uhr der Polizei mit, dass sich eine Personengruppe am Zentralen Omnibusbahnhof in Freiburg lautstark streite. Eine der Personen soll am Arm geblutet haben.

Als die Polizei an der Örtlichkeit eintraf, ergriffen die Personen die Flucht. Die blutende 18-jährige Person sowie weitere mutmaßlich beteiligte Personen konnten wenig später angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll es am ZOB zwischen mehreren Personen zu einer Körperverletzung gekommen sein. Nach Aussage des 18-Jährigen seien ihm zudem in der Bertoldstraße 300 Euro aus seiner Bauchtasche entwendet worden, im Zuge dieser Tat soll er mit einem Rasiermesser verletzt worden sein. Der genaue Tathergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell