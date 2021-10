Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Betrunkener begeht Unfallflucht

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstagmorgen, 12.10.2021 gegen 02:35 Uhr in der Schillerstraße. Hierbei soll ein alkoholisierter 25-Jähriger mit seinem BMW an einen ordnungsgemäß geparkten Ford gefahren sein und sich sodann, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, von der Unfallstelle entfernt haben. Der Unfallverursacher und sein PKW, welchen er einige Straßen entfernt abstellte, konnten im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen identifiziert werden. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest konnten 2,0 Promille gemessen werden, daraufhin folgte die Blutentnahme des 25-Jährigen in einem Krankenhaus sowie die Sicherstellung seines Führerscheins. Der entstandene Sachschaden beider PKWs beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

tb/ab

