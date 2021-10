Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: POL-FR: Freiburg- Auseinandersetzung auf dem Platz der Alten Synagoge- Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 12.10.2021 um ca. 21.30 Uhr soll es auf dem Platz der Alten Synagoge zu einer Schlägerei gekommen sein. Hierbei sollen laut Zeugenaussagen, aus bislang unbekannten Gründen, mehrere Personen auf einen 27-Jährigen eingeschlagen haben.

Die Täter sollen sich im Anschluss in unbekannte Richtung entfernt haben. Der Geschädigte stand zum Zeitpunkt der Tat sichtlich unter starkem Alkoholeinfluss. Er wurde mit Rippenschmerzen und Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 27-Jährige wurde im Anschluss bis um 05:30 Uhr in Schutzgewahrsam genommen, da er in seinem Zustand noch nicht in der Lage war, seine länger andauernde Heimreise antreten zu können.

Genauer Umstände des Sachverhalts sind der Polizei nach bisherigem Ermittlungsstand nicht bekannt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4221 zu melden.

