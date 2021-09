Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/BAB 30 - Stauende übersehen - Zwei Verletzte

Melle/BAB 30 (ots)

Ein 32-Jähriger befuhr am Freitagnachmittag mit einem Transporter die BAB 30 in Richtung Hannover. Als er sich gegen 16.30 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Melle-Ost befand, übersah er aus ungeklärter Ursache ein Stauende und stieß gegen den VW Golf eines 29-Jährigen, der sich auf dem Überholfahrstreifen befand. Der Golf prallte gegen die Mittelschutzplanke und der Transporter-Fahrer geriet nach rechts gegen den Autotransporter eines 55 Jahre alten Mannes. Der 32-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Eine 31 Jahre alte Beifahrerin im VW wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Wagens und der Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

