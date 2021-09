Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Pedelec gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Osnabrück (ots)

An der Bohmter Straße, zwischen der Baumstraße und der Straße "Am Bahndamm", geriet am Freitagnachmittag ein Pedelec der Marke Pegasus, Modell Premio Evo10 Lite, ins Visier von Dieben. Das weiße Damenrad, mit einem 45cm-Rahmen und einer Korbhalterung am Lenker, war mit einem Rahmenbügelschloss verschlossen, als sich der oder die Täter zwischen 16 und 16.15 Uhr daran zu schaffen machten und das Pedelec mitnahmen. Hinweise erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell