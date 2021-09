Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Küchenbrand durch vergessenes Essen

Osnabrück (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Friedhofstraße kam es am Freitagabend zu einem Küchenbrand. Ein Nachbar bemerkte gegen 23 Uhr eine Rauchentwicklung und alarmierte die Polizei und die Feuerwehr. Der 34-jährige Wohnungsmieter wurde durch einen Rauchmelder auf den Brand aufmerksam, versuchte vergeblich das Feuer in der Küche zu löschen, zog sich dabei Verletzungen zu und verließ schließlich die Wohnung. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus und die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr löschten die Flammen. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Brand durch im Backofen vergessenes Essen ausgelöst worden sein. Der Sachschaden wird mit ca. 5.000 Euro beziffert.

