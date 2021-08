Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Frau mit über 2 Promille am Steuer

Ratzeburg (ots)

09. August 2021 | Kreis Stormarn - 07.08.2021 - Hammoor

Nach einem Zeugenhinweis auf eine Trunkenheitsfahrt haben Beamte der Polizeistation Bargteheide am Samstagabend eine Frau an Ihrer Wohnanschrift in Hammoor aufgesucht und die Entnahme einer Blutprobe in die Wege geleitet.

Gegen 20.00 Uhr erhielten die Beamten Kenntnis von einer Frau, die ihrem Mercedes in Hammoor verlassen habe und möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol stand. Zuvor war das Fahrzeug durch seine Fahrweise, Schlangenlinien und stark schwankende Geschwindigkeiten, aufgefallen. Die 57-jährige Fahrerin wurde an der Halteranschrift aufgesucht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,05 Promille. Die Mercedes-Fahrerin musste sich einer Blutprobenentnahme stellen. Ihren Führerschein behielten die Polizisten ein und fertigten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

