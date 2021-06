Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallflucht - Alkohol, kein Führerschein

Delbrück (ots)

(CK) - Am frühen Montagmorgen (28.06., 04.50 Uhr) wurde die Polizei über einen Alleinunfall auf der Straße Jüdendamm informiert. Der aufmerksame Melder war auf einen stark beschädigten Ford Focus in einem angrenzenden Feld aufmerksam geworden, in dem sich jedoch keine Personen mehr befanden.

Daraufhin wurde der Unfallort, der sich etwa 500 Meter hinter dem Ortsausgang Delbrück in Fahrtrichtung Lippling befindet, aufgesucht.

Die am Fahrzeug und an der Unfallstelle selbst vorgefundenen Spuren ließen den Der Fahrer des Fords den Jüdendamm in Fahrtrichtung Delbrück befahren hatte und vermutlich nach Ausgang einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abgekommen, im Straßengraben aufgeschlagen und anschließend im angrenzenden Feld zum Stehen gekommen sein. Dabei wurde der Fahrer offensichtlich verletzt. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle.

Neben der Aufnahme des Verkehrsunfalls leiteten dann die eingesetzten Polizeibeamten Maßnahmen zur Ermittlung des Fahrers ein.

Kurze Zeit nach dem Unfall trafen die Polizeibeamten in der Nähe des Unfallorts auf den 18-jährigen Halter des Wagens. Dieser war verletzt, seine Bekleidung wies Schmutz und Erdanhaftungen auf. Weiterhin führte er den Fahrzeugschlüssel des Ford Focus mit sich, was den Schluss nahelegte, dass es sich bei dem 18-Jährigen auch um den Unfallflüchtigen handelte. Dieses räumte er später auch ein.

Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alcotest verlief positiv. Weiterhin räumte der 18-Jährige ein, Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Daraufhin wurde der junge Mann zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache Paderborn gebracht. Weiterhin ermittelten die Polizeibeamten, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Da der Beschuldigte aktuell keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Paderborn eine Sicherheitsleistung erhoben.

Gegen den 18-Jährigen, der die Tat zugab, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Unfallflucht sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell