Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannter versucht Rucksack zu rauben - Flucht

Paderborn (ots)

(CK) - Am frühen Sonntagmorgen (27.06., 07.15 Uhr) hielt sich ein 33-jähriger Mann aus Paderborn auf der Bachstraße am Rande des Paderquellgebiets auf. Hier kam ein bislang unbekannter Täter auf ihn zu und forderte ihn auf, ihm seinen Rucksack auszuhändigen, in dem der Täter Alkohol vermutete.

Da sich der 33-Jährige jedoch weigerte, schlug der Unbekannte mehrmals mit der Faust in sein Gesicht. Weiterhin warf er mit Stühlen eines angrenzenden Restaurants um sich. Als eine Zeugin verbal eingriff, flüchtete der Tatverdächtige ohne Beute in Richtung Zentralstation.

Der 33-Jährige wurde bei dieser Tat leicht verletzt.

Der männliche Täter wird wie folgt beschrieben:

Etwa 175 cm bis 180 cm, kurze, dunkle Haare, schwarz-rot gestreifte Oberbekleidung mit weißen Ärmeln, dunkle Hose, schwarze Schuhe, war mit Fahrrad unterwegs.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Täter durch eingesetzte Polizeibeamte verlief erfolglos.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer kann Angaben zu dem Täter machen oder kann sonst Hinweise zu diesem Raub geben?

Angaben nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell