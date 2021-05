Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210525.6 Itzehoe: Portemonnaie weg - allerdings ohne Bargeld

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Samstag hat ein Dieb in einem Itzehoer Supermarkt eine Frau bestohlen, allerdings, vermutlich anders als erhofft, erbeutete er ein Portemonnaie, das kein Bargeld enthielt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr hielt sich die Anzeigende in dem Edeka-Markt in der Straße Rotenbrook auf. Während des Einkaufs trug die Itzehoerin ihre Geldbörse in ihrer Weste. An der Kasse zahlte die 53-Jährige mit Geld, welches sie in der Hand hielt und verließ im Anschluss den Laden. Erst zwei Tage später bemerkte die Geschädigte, dass ihr Portemonnaie, das sie bis dahin in ihrer Weste wähnte, weg war.

Der Diebstahl, so die Frau, musste sich in dem Supermarkt ereignet haben. Eine verdächtige Person hatte die Anzeigende nicht bemerkt. Zeugen, die in dieser Sache Hinweise geben können, sollten sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

