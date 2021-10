Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.10.2021, gegen 19.10 Uhr, waren ein 46-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Audi sowie ein 37-jähriger Radfahrer auf der Hauptstraße in Richtung Römerstraße unterwegs. Der Autofahrer war wohl im Begriff den Radfahrer zu überholen, als der Radfahrer in Höhe der Hauptstraße 206 nach links zu einem Lebensmittelmarkt abbiegen wollte. Der Radfahrer wurde vom Audi im Frontbereich erfasst und stürzte. Durch den Sturz zog sich der 37-jährige Radfahrer leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Betroffenen sucht die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 9800-0, Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten. Nach Angaben der Betroffenen müsste der Unfall von mehreren Verkehrsteilnehmern wahrgenommen worden sein.

