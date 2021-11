Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Seitenscheibe eines Mercedes eingeschlagen

Handtasche entwendet

Kevelaer (ots)

Am Samstag (27. November 2021) zwischen 16.00 Uhr und 18.15 Uhr schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Mercedes mit Steinfurter Kennzeichen (ST) ein und entwendeten eine Handtasche aus dem Fahrzeug. Der Pkw war an der Basilikastraße abgestellt. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 - 1080. (ms)

