Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210709.2 Horst (Holstein): Mercedes-Benz entwendet - Zeugen gesucht!

Horst (Holstein) (ots)

In der Nacht zum Mittwoch ist von einem Firmengelände in Horst ein Mercedes-Benz verschwunden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit von Dienstag, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 07.00 Uhr, begaben sich Unbekannte auf das Betriebsgelände des Autohauses in der Straße An der Bundesstraße und entwendeten einen auf der Außenfläche stehenden grauen Mercedes-Benz der B-Klasse im Wert von etwa 10.500 Euro. Die Täter entwendeten den PKW ohne Originalschlüssel, Hinweise auf sie gibt es bis jetzt keine.

Zeugen in dieser Sache sollten sich bei der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/6020 melden.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell