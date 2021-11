Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Autoradio aus Audi entwendet

Kalkar-Altkalkar (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitag, 17:30 Uhr, und Sonntag (28. November 2021), 11:30 Uhr, die Seitenscheibe eines Audi A3 eingeschlagen, der in der Einfahrt eines Hauses an der Theodor-Kuypers-Straße abgestellt war. Anschließend entwendeten sie das Autoradio der Marke Pioneer aus dem Wagen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

