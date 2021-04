Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Vordach in Brand geraten

Nordhorn (ots)

Am Freitagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Denekamper Straße in Nordhorn alarmiert. Vermutlich aufgrund einer nicht vollständig ausgedrückten Zigarette geriet gegen 8 Uhr das Vordach eines Mehrfamilienhauses in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf etwa 10.000 Euro.

