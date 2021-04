Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Einbruch in Holzschuppen

Haren (ots)

Zwischen Donnerstag und Freitag sind bislang unbekannte Täter in einen Holzschuppen an der Amselstraße in Haren eingebrochen. Sie beschädigten das Vorhängeschloss des Schuppens, machten jedoch vermutlich keine Beute. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

