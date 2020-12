Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahren

Am Samstagabend (12.12.) fiel der Polizei gegen 03:15 Uhr an der Kreuzung Münsterstraße/Ledder Straße/Weberstraße ein VW Golf auf. Der Fahrer war mit seinem Fahrzeug auf der Münsterstraße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung bog er nach rechts in die Ledder Straße ein, obwohl die Ampelanlage dort für ihn Rotlicht zeigte. Anschließend überfuhr der 23-jährige Ibbenbürener mit seinem Wagen auf der Ledder Straße die durchgezogene Fahrbahnlinie nach links, um danach sofort wieder rechts in die Oststraße abzubiegen. Die Streifenwagenbesatzung folgte dem VW, der dann nach links in die Kurze Straße abbog. Dort fuhr der Ibbenbürener mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Brunnenstraße. Trotz von den Beamten eingeschalteten Blaulicht und dem Anhaltesignal "Stopp Polizei" fuhr der Ibbenbürener mit teils überhöhter Geschwindigkeit weiter. Dabei beachtete er auch eine weitere rote Ampel auf seiner Fahrt nicht. Der 23-Jährige konnte kurz danach auf dem Parkplatz der Nordstadt Arkaden gestoppt und kontrolliert werden. Warum der 23-jährige vor der Polizei flüchtete, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Dem Ibbenbürener ist es vorläufig untersagt worden, fahrerlaubnispflichtige Kraftfahrzeuge zu führen, sein Fahrzeug wurde sichergestellt.

