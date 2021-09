Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Schwer- und eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der Elberfelder Straße - Mettmann - 2109040

Mettmann

Am Montag (6. September 2021) sind bei einem Autounfall an der Elberfelder Straße in Mettmann zwei Personen schwer und eine leicht verletzt worden.

Das war nach dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen geschehen:

Gegen 15:15 Uhr war eine 49-jährige Wülfratherin in ihrem Smart aus Wuppertal kommend über die Elberfelder Straße in Richtung Mettmann gefahren. Vor dem Kreisverkehr zur Osttangente verlor die Frau, wahrscheinlich wegen eines Sekundenschlafs, die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß ihr Smart frontal mit dem VW Golf eines 83-jährigen Wuppertalers zusammen.

Bei dem Unfall wurden sowohl die Wülfratherin als auch der Wuppertaler schwer verletzt. Sie mussten jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 72-jährige Beifahrerin des Wuppertalers hatte Glück im Unglück und wurde nur leicht verletzt.

Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, sodass sie abgeschleppt werden mussten. Insgesamt beläuft sich der bei dem Unfall entstandene Sachschaden auf eine Summe von rund 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell