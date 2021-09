Polizei Mettmann

POL-ME: 18-Jährige bei Alleinunfall schwer verletzt - Langenfeld - 2109039

Mettmann (ots)

Am Montagabend (6. September 2021) ist bei einem Alleinunfall mit einem Motorrad (Leichtkraftrad) eine 18-jährige Langenfelderin schwer verletzt worden.

Laut eigenen Angaben hatte die junge Frau gegen 21:35 Uhr auf ihrem Leichtkraftrad an der Kreuzung der Schneiderstraße mit dem Winkelsweg in Langenfeld an einer roten Ampel gewartet. Als diese auf Grün sprang, bog sie nach links in den Winkelsweg ab, wobei sie aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle verlor und zu Boden stürzte. Hierbei wurde sie schwer verletzt.

Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie vorsorglich stationär aufgenommen wurde. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von bislang noch unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell