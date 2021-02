Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Mutterstadt (ots)

Am Montagnachmittag hat der Ladendetektiv eines Supermarkts im Gewerbegebiet Fohlenweide einen Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Er beobachtete einen 37-jährigen Mann dabei, wie dieser mit einer Jacke und mehreren weiteren Kleidungsstücken in einer Umkleidekabine verschwand und kurze Zeit später nur mit der Jacke wieder herauskam. Die Jacke hängte er wieder zurück und ging dann zur Kasse. Da der Ladendetektiv die Kleidungsstücke nicht in der Kabine auffand, dafür aber zahlreiche Sicherungsetiketten in den Taschen der zurück gehängten Jacke, verfolgte er den Mann und stellte ihn zur Rede. Es stellte sich heraus, dass er die Kleidungsstücke mit einem Gesamtwert von rund 88 Euro unter seiner eigenen Kleidung trug. Die Sicherungsetiketten dürfte er mit einem mitgeführten Seitenschneider abgetrennt haben. Der Ladendetektiv rief die Polizei, die ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 37-jährigen eingeleitet hat.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell