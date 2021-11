Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Zwei Fahrzeuge auf Parkplatz angegangen

Kerken-Nieukerk (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag (26. November 2021) einen VW Bus und einen Renault Traffic angegangen, die auf dem Parkplatz vor einer Turnhalle an der Dennemarkstraße abgestellt waren. Aufbruchsspuren waren an den Fahrzeugen nicht zu erkennen. Aus dem VW entwendeten die Täter Dokumente, den Renault durchsuchten sie lediglich. Zeugenhinweise bitte unter 02831 1250 an die Kripo Geldern. (cs)

