Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Auto erfasst E-Scooter-Fahrerin

Heidelberg-Bergheim (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter ist am Mittwoch um 15.15 Uhr in Heidelberg-Bergheim eine Frau verletzt worden. Sie war mit ihrem Roller auf der Bergheimer Straße unterwegs, als ein 28-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz vom Fahrbahnrand losfuhr und die Scooter-Lenkerin erfasste. Dabei kam die 28-Jährige zu Fall und zog sich eine Platzwunde am Kopf sowie eine Handprellung zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell