Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: versuchter Einbruch in Juweliergeschäft - Polizei bittet um Hinweise

Mannheim-Innenstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Juweliergeschäft in den Mannheimer O - Quadraten zu verschaffen, indem sie mit einem unbekannten Werkzeug versuchten die Eingangstür aufzubrechen. Da dies nicht gelang, ließen der oder die Täter offenbar von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. An der Eingangstür entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Zentrale Kriminaltechnik Heidelberg wurde mit der Spurensicherung am Tatort beauftragt. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben sowie darüber hinaus sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell