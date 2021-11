Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Schwarzer Jaguar XF beschädigt

Emmerich (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (28. November 2021) zwischen 23:15 und 02:10 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Jaguar XF beschädigt, der auf der Rotterdamer Straße am Fahrbahnrand in Höhe eines Autoservicecenters abgestellt war. Es entstand ein Schaden an der hinteren, rechten Tür des Wagens. Möglicherweise fuhr der andere PKW von dem Parkplatz des Autoservicecenters und kollidierte dabei mit dem Jaguar. Der Verursacher fuhr jedoch weiter, ohne sich weiter darum zu kümmern oder Angaben zu seiner Person zu machen. Die Polizei sucht daher Zeugen, die sich bitte unter 02822 7830 melden. (cs)

