POL-KLE: Kevelaer - Dieseldiebstahl

Tank von Baumaschinen angezapft

Kevelaer (ots)

In der Zeit von Freitag (26.11.2021) um 13.15 Uhr bis Montag (29.11.2021) um 07.00 Uhr zapften unbekannte Täter Dieselkraftstoff aus den Tanks zweier Baumaschinen, die an einer Baustelle an der Kölner Straße abgestellt waren. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 - 1080. (ms)

