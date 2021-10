Polizei Bochum

POL-BO: Einbruchsversuch in Kiosk: Kripo fahndet nach Trio mit Schraubenzieher

Bochum (ots)

Auf frischer Tat erwischte ein Kioskbesitzer drei Männer bei einem Einbruchsversuch. Die Täter flüchteten, die Kripo sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 5. Oktober, in Bochum-Hiltrop. Gegen 22.50 Uhr - der Kiosk an der Hiltroper Landwehr 30 war da bereits geschlossen - bemerkte der Besitzer ein Geräusch an der Tür. Als er nachsehen ging, liefen drei Personen davon. Ein Täter flüchtete in Richtung Castroper Hellweg, die anderen beiden rannten in Richtung des nahen Krankenhauses.

Bei den drei Tätern handelt es sich um Männer. Derjenige, der versucht hatte, die Tür zu öffnen, war ca. 20 Jahre alt, 185 cm groß und hatte eine dünne Statur. Er trug einen weißen Pullover und Handschuhe; in seiner Hand hielt er einen Schraubendreher.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 / 909 8210 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) zu melden.

