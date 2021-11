Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Lebensmittelautomat aufgebrochen

Zeugen gesucht

Wachtendonk-Wankum (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag (29. November 2021) gegen kurz nach 02:30 Uhr einen Selbstbedienungsautomaten geknackt, der in einer Holzhütte auf einem Hof an der Aerbecker Straße steht. Er beschädigte den Automaten und entwendete die enthaltenen Fleischwaren sowie Bargeld. Auch aus einem Milchautomaten entnahm er Bargeld. Bei dem Diebstahl wurde er von einer Videokamera aufgezeichnet. Zu sehen ist eine männliche Person, mit fülliger Figur. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt eine Jacke, die Kapuze über den Kopf gezogen. Unter der Kapuze trug er noch eine Kappe. Er war außerdem mit einer dunklen Hose, dunklen Schuhen und Handschuhen bekleidet. Der Mann führte eine große Tasche für das Diebesgut mit sich. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell