Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Ohne Fahrerlaubnis

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, gegen 22:40 Uhr, hielt eine Streife im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen LKW an der Soeststraße an. Bei der Überprüfung der Papiere des 34-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war das Fahrzeug nicht versichert. Aufgrund der geröteten Bindehäute des bereits mehrfach ohne Führerschein aufgefallenen Lippstädters wurde ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt. Dieser erbrachte ein positives Ergebnis. Der Mann wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell