Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Mann mit "Schusswaffe" im Kurpark

Werl (ots)

Am Dienstag, um 17:00 Uhr, rief eine Zeugin die Polizei in den Kurpark. Sie hatte dort einen Mann beobachtet, der aus einer Einkaufstasche eine Pistole zog und sie anschließend wieder darin verschwinden ließ. Ob die Waffe echt war konnte die Zeugin nicht erkennen. Die eintreffenden Beamten konnten den Verdächtigen aufgrund der Zeugenbeschreibung schnell im Kurpark finden. Der 26-jährige Werler hatte keine Tasche dabei. Bei einer Durchsuchung des Mannes wurde in seiner Hosentasche ein Tütchen mit Amphetaminen vorgefunden. Daraufhin wurde die Umgebung abgesucht. Die Beamten fanden die beschriebene Tasche mit einer Waffe in einem nahen Gebüsch. Bei der Waffe handelt es sich um eine PTB Waffe. Der Werler leugnete, dass ihm die Tasche gehöre. Eine Erklärung wie sein Portemonnaie und weitere persönliche Gegenstände in die Tasche kamen hatte er jedoch auch nicht. Die Polizisten schrieben Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (lü)

