Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: +++ Presseeinladung - Verkehrssicherheitsaktion Äpfel und Zitronen +++

Ratzeburg (ots)

03. September 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg/ Kreis Stormarn

In der 36. Kalenderwoche wird die Präventionsstelle der Polizeidirektion Ratzeburg die jährliche Verkehrssicherheitsaktion "Äpfel und Zitronen" an verschiedenen Schulen durchführen.

Wir laden die Medienvertreter herzlich zu folgenden Terminen ein:

Dienstag, 07.09.2021

Beginn: 08:00 Uhr Grundschule Schmalenbek, Sieker Landstraße 203, 22927 Großhansdorf Ansprechpartner: PHK Patrick Moser, Tel.: 04531/ 501-614

Mittwoch, 08.09.2021

Beginn: 08:15 Uhr Grundschule Grönwohld, Bahnhofstraße 3, 22956 Grönwohld Ansprechpartnerin: PHK'in Andrea Barnack, Tel.: 04541/ 8009-2142

Beginn: 09:00 Uhr

Grundschule Nordost, Cesenaticostraße, 21493 Schwarzenbek Ansprechpartner: POK Michael Pahnke, Tel.: 04541/ 809-2144

Freitag, 10.09.2021

Beginn: 08:30 Uhr Grundschule Vorstadt, Heinrich-Scheele-Straße 1, 23909 Ratzeburg Ansprechpartnerin: Kathrin Bertelsen, Tel.: 04541/ 809-2141

Bei dem Termin in Großhansdorf wird in der Zeit von 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr der Landrat des Kreises Stormarn, Herr Dr. Görtz, sowie der Leiter der Polizeidirektion Ratzeburg, Herr Olbrich, anwesend sein.

Am Mittwoch werden der Landrat des Kreises Herzogtum Lauenburg, Herr Dr. Mager, sowie der Leiter der Polizeidirektion Ratzeburg, Herr Olbrich, an der Grundschule Nordost in Schwarzenbek die Aktion von 10:00 Uhr bis 10:45 Uhr begleiten.

