POL-SO: Wickede - Geldbörse entwendet

Am Montag, gegen 09:30 Uhr, kam es in einem Discounter am Waltringer Weg zu einem Taschendiebstahl. Unbekannte Täter entwendeten einer 79-jährigen Frau aus Wickede das Portemonnaie aus ihrer Handtasche. Neben Papieren befand sich auch die EC-Karte in der Börse. Die Polizei rät zu besonderer Vorsicht mit den eigenen Wertgegenständen, auch beim Einkaufen. Tipps und Hinweise finden Sie hier: https://soest.polizei.nrw/artikel/taschendiebe-sind-immer-unterwegs (wo)

