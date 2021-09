Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Parsit - Radlerin stürzt

Ense (ots)

Am Dienstag, um 15:43 Uhr, kam es an der Hauptstraße zu einem Sturz. Eine 47-jährige Radfahrerin aus Ense war auf der Hauptstraße unterwegs. Aufgrund des Verkehrs wollte sie mit ihrem Pedelec auf dem Gehweg weiterfahren. An der Bordsteinkante stürzte sie jedoch und verletzte sich leicht. Die Frau musste mit dem Krankenwagen zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell