Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Unfall

Geseke (ots)

Am Dienstag, um 13:19 Uhr, kam es auf der Bönninghauser Straße in Höhe der Straße "Auf der Lauflinde" zu einem Unfall. Ein 29-jähriger Mann aus Paderborn war mit seinem Paketfahrzeug in Richtung Geseke unterwegs. In einer Rechtskurve musste er aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit stark abbremsen. Dabei verlor er die Gewalt über sein Fahrzeug. Der Transporter krachte seitlich in einen entgegen kommenden Ford Kuga. Durch den Aufprall wurde die 42-jährige Autofahrerin aus Geseke verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Höhe des Sachschadens an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 33.000,- EUR geschätzt. (lü)

