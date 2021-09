Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Bagger mit Anhänger entwendet - GPS funktionierte

Warstein (ots)

Am Samstag (25. September), wurde ein auf einem Anhänger befindlicher Bagger gegen 20.15 Uhr von einem Firmengelände in der Straße "Zum Puddelhammer" entwendet. Der Bagger konnte durch GPS-Ortung am Folgetag an der Nuttlarer Straße wieder aufgefunden werden. Der Anhänger wurde durch die Täter an der A44 auf einem Pendlerparkplatz abgestellt und konnte durch Berechtigte dort aufgefunden werden. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02902-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

