Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Pedelec-Fahrer touchiert - leicht verletzt

Lippstadt (ots)

Am Montag (27. September), gegen 09.50 Uhr, befuhr ein 82-jähriger Autofahrer aus Lippstadt von der Westernkötter Straße aus in den Kreisverkehr zur Hansastraße, um von dort aus diesen in Richtung Windmüllerstraße wieder zu verlassen. Als er im Kreisverkehr die Hansastraße kreuzte berührte er mit seinem Wagen einen auf dem Radweg querenden 58-jährigen Pedelec-Fahrer aus Erwitte. Durch die geringe Kollision wurde der Radfahrer leicht verletzt. (reh)

