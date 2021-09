Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrer verletzt

Lippstadt (ots)

Am Montag (27. September) befuhr gegen 17.55 Uhr eine 37-jährige Rietbergerin mit ihrem Wagen die Bahnhofstraße in Richtung Jakob-Koenen-Straße, um in diese einzubiegen. Hierbei bemerkte sei einen von links kommenden, vorfahrberechtigten, 17-jährigen Lippstädter mit seinem Fahrrad zu spät. Dieser befuhr den Radweg in Richtung Hospitalstraße. An der Einmündung zur Jakob-Koenen-Straße bestand zudem eine Sichtbehinderung durch dort abgestellte Abfallcontainer. Der Jugendliche kollidierte mit dem Auto und stürzte über die Motorhaube des Wagens. Er wurde leicht verletzt zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 1.000 Euro ein. (reh)

