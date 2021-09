Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Versuchter Diebstahl aus Wagen

Borken (ots)

In ein parkendes Fahrzeug eindringen wollten Unbekannte in Borken. Die Täter machten sich an einem Wagen zu schaffen, der auf einem Grundstück an der Falkenstraße stand. Nach ersten Erkenntnissen kam es nicht zu einem Diebstahl aus dem Inneren. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 14.50 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell