Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Schmierer am Wochende an einer Schule aktiv

Zeugen gesucht

SchermbeckSchermbeck (ots)

Am Montagmorgen entdeckte ein Hausmeister einer Schule an der Schloßstraße mehrere Graffitis am Gebäude.

Unter anderem schmierten die Unbekannten "1UP" auf die Fassade. Die Schmierer verwendeten bei allen Graffitis silberne Farbe.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

