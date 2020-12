Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbrecher entdeckt und vertrieben

Zeugen gesucht

DinslakenDinslaken (ots)

Am Montagmorgen gegen 07.35 Uhr überraschte ein Bewohner an der Sterkrader Straße einen Unbekannten in der Küche eines Bungalows.

Nachdem der Mann den Einbrecher anschrie, flüchtete dieser ohne Beute durch ein zuvor aufgehebeltes Küchenfenster aus dem Haus.

Beschreibung:

180 - 185 cm, 20 - 25 Jahre, dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

