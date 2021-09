Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Katalysator abmontiert

Velen (ots)

Unbekannte haben in Velen-Ramsdorf den Katalysator eines parkenden Wagens entwendet. Zu der Tat kam es am Dienstag auf einem Pendlerparkplatz an der Straße "Zum Lünsberg": Dort hatten es die Täter auf den Abgasreiniger eines Ford Fiesta abgesehen. Die Tat geschah zwischen 07.05 Uhr und 17.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

