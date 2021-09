Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Polizei führt Schwerpunktkontrollen durch

Warstein (ots)

Am Montag (27. September) führte die Polizei im Bereich der B55/Silbkestraße Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen und Fahrten unter Alkohol-/Drogeneinfluss durch. Zwischen 7 Uhr und 11 Uhr wurden bei 722 Fahrzeugen die Geschwindigkeiten gemessen. In 24 Fällen stellten die Beamten diesbezügliche Verstöße fest. Bei weiteren 32 kontrollierten Fahrzeugen stellten sie Verstöße u.a. gegen Ladungssicherungen (9), Erlöschen der Betriebserlaubnis (7) und Fahren ohne Fahrerlaubnis (6) fest. In einem Fall bestand der Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss, woraufhin eine Blutprobe angeordnet wurde. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell