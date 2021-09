Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht "Zu den Woldemei Passagen"

Lippstadt (ots)

Ein Autofahrer parkte seinen grauen Mercedes-Benz am Wochenende, zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag (26. September), 01.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Straße "Zu den Woldemei Passagen". Als er anschließend mit dem Wagen nach Hause fuhr, stellte er am Morgen frische Unfallspuren an seinem Mercedes-Benz fest. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.500 Euro ein. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder weitere Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

