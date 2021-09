Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Rebbeke - Gegen Außenspiegel geprallt - Ein Leichtverletzter

Lippstadt (ots)

Am Sonntag (26. September), gegen 14.45 Uhr, befuhr eine 18-jährige Rietbergerin mit ihrem Wagen den Delbrücker Weg in Richtung Alberssee. Als sie einen, rechts am Straßenrand befindlichen Reiter langsam überholte, touchierte ihr linker Außenspiegel den Lenker eines entgegenkommenden 45-jährigen Radfahrers aus Rietberg. Durch die Kollision wurde der 45-Jährige leicht verletzt und der Außenspiegel vom Wagen beschädigt. Nach einem kurzen Gespräch fuhr der Radfahrer weiter, ohne sich um die Regulierung des Unfallschadens und der Angabe seiner Personalien zu kümmern. Die Rietbergerin informierte daraufhin die Polizei und ein Zeuge konnte den Radfahrer davon überzeugen, dass er wieder zum Unfallort zurückkehren sollte. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 Euro ein. (reh)

