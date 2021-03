Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Wohnhauses

Uslar (ots)

USLAR-WIENSEN (zi.)

Am 23.03.21 geriet ein leerstehendes Einfamilienhaus, welches gerade renoviert wird, in der Thiestraße in Brand. Das Feuer wurde durch die 72 Feuerwehrkräfte gelöscht. Der 36-jährige Eigentümer wurde durch Rauchintoxikation leicht verletzt. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000,- Euro. Die Ursache des Brandes muss noch ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell