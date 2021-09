Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Unklarer Sachverhalt

Möhnesee (ots)

Ein Zeuge fand am Samstag (25. September), gegen 23.55 Uhr, einen verwirrt wirkenden Mann auf dem Parkplatz der katholischen Kirche in Körbecke. Der augenscheinlich unverletzte, jedoch verwirrt wirkende Mann, wurde anschließend mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ob gesundheitliche Gründe oder eine mögliche Straftat zu der Verwirrtheit des Mannes geführt haben, ist bislang unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die gegebenenfalls kurz zuvor etwas Verdächtiges gehört oder gesehen haben, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen.

