Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Hilbeck - Einbruchsserie in Hilbeck

Werl (ots)

Gleich viermal schlugen Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag (27. September) in Hilbeck zu. Um 03.15 Uhr bemerkte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Oberdorf", dass ein Unbekannter seine Überwachungskamera vom Blickwinkel nach oben verdreht hatte. Nachdem über eine Smartphone-App das Licht im Haus angeschaltet wurde, verließ der Unbekannte den Tatort. An einem zweiten Haus in der Straße konnten die Bewohner Sonntagmittag eine Hebelspur an der Hauseingangstür auffinden. Im Hilbecker Heideweg scheiterten die Einbrecher an einer Hauseingangstür. Auch hier wurde eine Hebelspur vorgefunden. An einem weiteren Haus im Hilbecker Heideweg konnten die Einbrecher die Haustür aufhebeln und eine Handtasche stehlen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02922-91000 entgegen. (reh)

