Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Baustellenbeschilderung nicht beachtet - Zwei Leichtverletzte

Werl (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten kam es am Freitag (24. September), gegen 07.25 Uhr, im Bereich der A445/B63. Eine 35-jährige Welveranerin befuhr mit ihrem Wagen die B63 in Richtung Hamm, um dann verbotswidrig nach links auf die A445 abzubiegen. Im Bereich der dortigen Baustelle war jedoch nur die Geradeausfahrt erlaubt. Da ein vor ihr fahrendes Auto ebenfalls auf die A445 abbog, erkannte sie die Situation zu spät und kollidierte mit dem Wagen eines 47-jährigen Autofahrers aus Lünen, der die B63 in Richtung Werl befuhr. Der 47-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Unfallschaden auf 9.000 Euro ein. Die Beamten berichteten, dass auch noch während der Unfallaufnahme weitere Verkehrsteilnehmer verbotswidrig und entgegen der Beschilderung in Fahrtrichtung Hamm auf die A445 abbogen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell